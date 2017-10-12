Авиакомпания airBaltic вечером 11 октября приостановила полеты всех семи новых самолетов Bombardier CS 300 до тех пор, пока не будет проведена их техническая проверка, сообщает передача латвийского телеканала LTV "Панорама".
airBaltic Bombardier lėktuvas
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По данным передачи, производитель самолетов сообщил о дефекте их двигателей.

Как пояснила представитель airBaltic Алисе Бриеде, полеты приостановлены, потому что получена информация о технических дефектах самолетов. По ее словам, это новая модель самолетов, и в авиации, как в других областях, всему новому уделяется особое внимание.

Позже Бриеде сказала агентству ЛЕТА, что проверки новых самолетов продолжатся, но планируется, что уже в четверг от двух до четырех самолетов возобновят полеты.

По информации на страничке аэропорта "Рига", в среду вечером отменены полеты в Хельсинки и Казань, а другие рейсы "опаздывают".

Как сообщалось, airBaltic недавно получил седьмой из 20 заказанных у канадского предприятия Bombardier самолет CS300. До конца года должен быть поставлен еще один, а оставшиеся самолеты — до конца 2019 года.

AirBaltic успел совершить на новых самолетах более 2600 полетов, перевезя более 300 000 пассажиров. Рейсы на Bombardier CS 300 выполняются в Амстердам, Барселону, Рим, Москву, Лондон, Париж, Вену, Мадрид и другие города.

Флот airBaltic flotē насчитывает 30 самолетов: семь Bombardier CS300, 11 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400 NextGen.

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