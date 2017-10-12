По данным передачи, производитель самолетов сообщил о дефекте их двигателей.
Как пояснила представитель airBaltic Алисе Бриеде, полеты приостановлены, потому что получена информация о технических дефектах самолетов. По ее словам, это новая модель самолетов, и в авиации, как в других областях, всему новому уделяется особое внимание.
Позже Бриеде сказала агентству ЛЕТА, что проверки новых самолетов продолжатся, но планируется, что уже в четверг от двух до четырех самолетов возобновят полеты.
По информации на страничке аэропорта "Рига", в среду вечером отменены полеты в Хельсинки и Казань, а другие рейсы "опаздывают".
Как сообщалось, airBaltic недавно получил седьмой из 20 заказанных у канадского предприятия Bombardier самолет CS300. До конца года должен быть поставлен еще один, а оставшиеся самолеты — до конца 2019 года.
AirBaltic успел совершить на новых самолетах более 2600 полетов, перевезя более 300 000 пассажиров. Рейсы на Bombardier CS 300 выполняются в Амстердам, Барселону, Рим, Москву, Лондон, Париж, Вену, Мадрид и другие города.
Флот airBaltic flotē насчитывает 30 самолетов: семь Bombardier CS300, 11 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400 NextGen.
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