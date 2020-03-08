airBaltic отменяет рейсы в Милан и Верону из-за коронавируса

С пассажирами, которые забронировали билеты на попавшие под сокращение рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы. Следуя рекомендациям Латвийского центра по профилактике и контролю заболеваний, людям рекомендовано не ездить в затронутые коронавирусом регионы Италии.

Как сообщалось ранее, 8 марта в Латвии был подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Пациентка находится в Центре инфектологии Рижской Восточной университетской больницы.

Предположительно, женщина заразилась вирусом на курорте Червиния, который находится на севере Италии неподалеку от границы со Швейцарией. Заболевшая находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию заболевшая женщина вернулась рейсом авиакомпании airBaltic Милан-Рига. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. Центр профилактики и контроля за заболеваниями установил личности всех пассажиров и членов экипажа. Им предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача.

Компания airBaltic сообщила, что проведет полную дезинфекцию самолета в соответствии с принятыми мерами безопасности. Конкретный экипаж временно не будет исполнять свои обязанности.

Ранее авиакомпания airBaltic приняла решение в период с 23 марта по 5 апреля сократить общее количество посадочных мест на 4%. Дополнительно к сокращению числа рейсов между Ригой и Миланом авиакомпания отменила 90 рейсов.

По подозрению на Covid-19 в Латвии проверены уже 222 человека. В двух случаях анализы дали положительный результат на наличие вируса. В остальных случаях Covid-19 не подтвердился.