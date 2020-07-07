AirBaltic открыла авиасообщение по маршруту Вильнюс - Дубровник

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Латвийская авиакомпания AirBaltic сообщила, что с понедельника осуществляет полеты в новом направлении - из Вильнюса на хорватский курорт Дубровник.
В настоящее время airBaltic ежедневно осуществляет и прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Дублин, Лондон, Осло, Париж, Ригу и Таллин.
Европейские страны постепенно возобновляют авиасообщение после коронавирусного кризиса, и в аэропорты Литвы с июля возвращаются полеты в 70 направлениях.
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