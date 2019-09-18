AirBaltic досрочно вернула долг Snoras почти на 20 млн евро

Согласно подписанному в марте 2014 года договору с администратором банкротства Snoras, латвийская компания обязалась возвращать долг в 20 млн евро этапами – на первом этапе она платила банку лишь проценты, затем начала платить долг, а полностью должна была рассчитаться в 2029 году.
До досрочного возврата долга, ранее AirBaltic уже внесла 7,3 млн евро процентов и долга, говорится в сообщении банка Snoras.
"Можно сказать, что успешные переговоры с AirBaltic сэкономили кредиторам банка десять лет. Такое решение стало возможным благодаря изменению обстоятельств и финансовой ситуации латвийской компании. AirBaltic выполнила свои обязательства перед банков, заплатив весь долг до последнего цента, а Snoras по существу завершил этап возвращения крупнейших долгов", – отметил в пресс-релизе администратор банкротства Snoras Гитнарас Адомонис.
"Конечно, продолжаются сложные международные правовые споры по поводу бывших акционеров, которые возможно, присвоили банковские средства, однако это уже другая история", – добавил он.
Решением правительства деятельность Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а 24 ноября Банк Литвы (Центробанк) обратился в суд по вопросу возбуждения дела о банкротстве банка, дело о банкротстве Snoras было возбуждено 7 декабря 2011 года.
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