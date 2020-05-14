Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Таллин

"Сейчас мы возвращаемся с ясной целью сохранить свои позиции в Литве и в Балтийских странах. Концентрируя внимание на летном марке самолетов Airbus A220-300, мы хорошо подготовились заново стартовать в Вильнюсе", – отметил в пресс-релизе глава компании Мартинс Гаусс.
В среду правительство Литвы разрешило Air Baltic со следующего понедельника возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу, а через две недели – в Таллин. Однако в среду компания сообщила BNS, что Кабмин Латвии пока не разрешил возобновить рейсы из Риги.
В среду должен был состояться первый рейс авиакомпании из Вильнюса в Ригу, но он был отложен.
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