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С понедельника латвийская авиакомпания Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу и обратно. Разрешение на эти рейсы на минувшей неделе выдало правительство Литвы.
Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

По данным Вильнюсского аэропорта, самолет Air Baltic должен приземлиться в Вильнюсе в 13.05 час., а обратно в Ригу он вылетит около 14 часов 5 минут.

По утверждению Air Baltic, возобновление рейсов ведется с учетом различных ограничений. С 25 мая компания планирует возобновить и рейсы из Вильнюса в Таллин.

В Литве воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Этот же запрет касался и большинства пассажирских паромов. Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открыли для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.

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