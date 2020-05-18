Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу

По данным Вильнюсского аэропорта, самолет Air Baltic должен приземлиться в Вильнюсе в 13.05 час., а обратно в Ригу он вылетит около 14 часов 5 минут.

По утверждению Air Baltic, возобновление рейсов ведется с учетом различных ограничений. С 25 мая компания планирует возобновить и рейсы из Вильнюса в Таллин.

В Литве воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Этот же запрет касался и большинства пассажирских паромов. Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открыли для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.