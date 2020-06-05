aA
Латвийская авиакомпания Air Baltic в июне возобновит рейсы из Вильнюса в Лондон и в Дублин, а в начале июля – в Дубровник.
Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Лондон, Дублин и Дубровник
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам главы компании Мартинса Гаусса, эти три новых маршрута пользуются большим спросом среди литовских пассажиров.

Рейсы в Лондон планируется возобновить 15 июня, в Дублин – 16 июня, а в Дубровник – 6 июля, сообщила компания.

В данный момент Air Baltic ежедневно летает из Вильнюса в Ригу, Таллин и Осло, с понедельника будет летать и в Амстердам, а со вторника – в Париж, с 11 июня – в Берлин.

В среду правительство Литвы разрешило возобновить регулярные рейсы из Литвы во Францию, Данию и Финляндию.

В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйдховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр здравоохранения: всех приезжающих тестировать невозможно из-за большого их количества (13)

Несмотря на то, что все еще фиксируется немало...

Каунасский аэропорт сообщает о первых регулярных рейсах

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 1 июня возобновляет...

Wizz Air начинает выполнять полеты из Вильнюса в Осло

Венгерская авиакомпания Wizz Air открывает регулярное...

TOP новостей

Премьер Литвы: со следующей недели возобновится свободное сообщение с Польшей (26)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу...

Aliaksandras Lukašenka

Почему президентские выборы в Беларуси Александр Лукашенко сравнил с вооруженным мятежом? (130)

Напоминание Александра Лукашенко о массовых...

Премьера! Итоговая программа "Delfi Главное" на русском : новости и актуальное интервью (8)

Редакция ru.Delfi.lt представляет новую еженедельную...

Глава Центробанка Литвы: падение экономики будет самым большим за всю историю нового времени (24)

Падение экономики будет самым большим за всю историю...

Pensininkės Vandos namai

Пенсионерка Ванда рассказала историю побега из больницы: они преследовали меня и не хотели выпускать (27)

В Литве наблюдается какой-то сезон бегства из больниц....

|Maža didelių žinių kaina