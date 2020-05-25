Air Baltic возобновляет полеты в Таллин

На официальном сайте Air Baltic указано, что самолет совершит вылет из Вильнюса в 19 часов, а обратно из Таллина - в 21.10.

Кабмин разрешил с понедельника возобновить и полеты в Норвегию, Air Baltic планирует выполнять полеты в Осло с четверга.

Уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты немецкой Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты Air Baltic.