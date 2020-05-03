Air Baltic скоро возобновит полеты из Вильнюса в Ригу

"13 мая планируется возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и предлагать пассажирам один рейс в день", - сказала компания BNS.
На первом этапе латвийская компания намерена возобновить полеты на пяти самолетах Airbus A220-300 и начать с 13 маршрутов. Пассажирам будут предоставлены средства защиты - маска и дезинфицирующее средство.
На этой неделе правительство Литвы разрешило возобновление пассажирских рейсов с 10 мая, прежде всего - во Франкфурт, Германия, куда планирует летать авиакомпания Lufthansa.
Lietuvos oro uostai, компания, которая управляет тремя аэропортами страны, сообщила BNS, что Wizz Air, Белавиа, LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS также планируют возобновить полеты с середины мая.
Правительство также сняло ограничения на выезд из страны со следующего понедельника. По прибытии в страну, требование провести две недели в изоляции остается..
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