По словам представителя по связям с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, рейсы отозваны до воскресенья.
"С понедельника они уже были отозваны, но еще ожидалось, что в среду ситуация с ограничениями изменится", – сказал BNS Т. Василяускас.
По его словам, рейсы из Вильнюса в Ригу проходили ежедневно, а из Паланги – три раза в неделю.
В пятницу Латвия сообщила, что в связи с коронавирусом останавливаются коммерческие пассажирские перевозки в Литву и из нее – как авиационные, так и автобусные.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вступают в силу более жесткие условия карантина: нельзя встречаться членам более двух семей (118)
С 9 декабря в Литве вступают в силу более жесткие...
В Беларуси идет эскалация насилия с ростом по экспоненте со стороны власти Интервью Delfi: "Все это для нынешнего режима закончится неминуемо плохо" (71)
Гражданской войной периодически называют нынешнюю...
Ученый: если цифры не изменятся, единственный выход – полностью остановить жизнь (47)
В среду в Литве зафиксирован еще один рекорд -...
В Литве диагностировано 3128 новых случаев коронавируса и 31 смерть (52)
В Литве за минувшие сутки диагностировано 3128 новых...
Работающий в Великобритании врач: Литва переживает первую волну, которую Европа перенесла весной (17)
Великобритания 8 декабря праздновала день победы – от...