Air Baltic открывает подразделение в Литве

"Нынешней зимой авиакомпания надеется открыть прямые рейссы из Вильнюса по восьми направлениям", - указало предприятие в комментарии для BNS.

Air Baltic недавно сообщила, что в этот зимний сезон планирует выполнять прямые рейсы из Вильнюса по восьми направлениям: в Амстердам, Берлин, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло и Париж. Также через Ригу самолеты авиакомпании летают более чем по 40 направлениям.

По данным Реестрового центра, филиал предприятия зарегистрирован во вторник, его возглавляет Евгений Козырев.