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Латвийская авиакомпания Air Baltic, планировавшая возобновить полеты из Вильнюса в Ригу в среду, 13 мая, откладывает все рейсы, что были намечены до 17 мая. Пока не ясно, когда они могут быть возобновлены.
Air Baltic откладывает возобновление полетов в Балтийских странах
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Об этом авиакомпания сообщает на своем сайте. Временно остановлены полеты из Латвии, Эстонии и Литвы.

Air Baltic сообщила BNS, что отменила все запланированные 28 рейсов из Риги и обратно в период с 13 до 17 мая, включая рейсы в Вильнюс. Кроме того, поскольку правительство Латвии решило продлить карантин до 9 июня, авиакомпания останавливает до этой даты продажу билетов.

"Полеты отменены на период до 17 мая, продажа билетов остановлена до 9 июня. Полеты с 17 мая будут зависеть от решения правительства Латвии", - сказала компания.

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Пресс-атташе компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас подтвердил BNS, что полет Air Baltic в среду не состоится.

"Дальнейшие планы компания пока конкретно не раскрывает", - сказал он.

Как утверждает Air Baltic, пассажирам, чей полет отменен, будут возвращены деньги или же бронирование будет перенесено на другую дату.

На среду также был запланирован первый полет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт. По словам Т. Василяускаса, компания подтвердила, что рейс состоится.

Он также сказал, что другие авиакомпании пока не подтвердили информацию о запланированных полетах.

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