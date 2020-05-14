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Получившая разрешение правительства возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин латвийская авиакомпания Air Baltic говорит, что надеется начать их в ближайшее время.
Air Baltic надеется в ближайшее время возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Air Baltic надеется возобновить полеты как можно скорее. Чтобы Air Baltic могла выполнять прямые полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин, все еще нужно получить разрешения из разных ответственных ведомств", - говорится в присланном компанией BNS комментарии.

Air Baltic также утверждает, что правительство Латвии пока не наметило дату, когда можно было бы начать международные полеты из Риги.

В среду правительство утвердило просьбу компании и разрешило со следующего понедельника возобновить полеты Air Baltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.

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Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран.

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