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Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic во вторник начинает выполнять полеты из Вильнюса в Киев и в обратном направлении.
Прямые рейсы будут осуществляться дважды в неделю, сообщает Air Baltic.
Кроме того, в этом месяце также намечается возобновить полеты из Вильнюса в Лондон, Париж и Осло.
Компания Lietuvos oro uostai на прошлой неделе сообщила, что в декабре в аэропортах страны станет больше рейсов.
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