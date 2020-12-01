Прямые рейсы будут осуществляться дважды в неделю, сообщает Air Baltic.

Кроме того, в этом месяце также намечается возобновить полеты из Вильнюса в Лондон, Париж и Осло.

Компания Lietuvos oro uostai на прошлой неделе сообщила, что в декабре в аэропортах страны станет больше рейсов.