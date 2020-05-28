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Латвийская авиакомпания Air Baltic открывает регулярные рейсы между Вильнюсом и столицей Норвегии Осло.
Air Baltic начинает рейсы из Вильнюса в Осло
© A.Didžgalvio nuotr.

В четверг самолет вылетит из Вильнюса в Осло в 19.40, а из Осло вернется в Вильнюс в 00.40, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

В среду в Осло начала летать и венгерская авиакомпания Wizz Air.

Сейчас есть регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт, Ригу и Таллин. В среду правительство разрешило возобновить регулярное авиасообщение из Литвы в Германию и Нидерланды. В МИД по вопросу возобновления рейсов в эти две страны обратились AirBaltic и Wizz Air.

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