Air Baltic начинает рейсы из Вильнюса в Осло

В четверг самолет вылетит из Вильнюса в Осло в 19.40, а из Осло вернется в Вильнюс в 00.40, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.
В среду в Осло начала летать и венгерская авиакомпания Wizz Air.
Сейчас есть регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт, Ригу и Таллин. В среду правительство разрешило возобновить регулярное авиасообщение из Литвы в Германию и Нидерланды. В МИД по вопросу возобновления рейсов в эти две страны обратились AirBaltic и Wizz Air.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: если будет вторая волна коронавируса, всю экономику закрывать не будем (28)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Литовские города ждут большие перемены: даже самые большие скептики захотят пересесть в общественный транспорт (35)
Полоса A – все, кто хотя бы немного интересовался ПДД ,...
За сутки в Литве подтверждены 9 случаев коронавируса (2)
За последние сутки в Литве были подтверждены девять...
Правительство Литвы одобрило развитие сети 5G (38)
В среду правительство Литвы по сути одобрило развитие...
Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (109)
Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...