Air Baltic и Wizz Air на следующей неделе начинают выполнять полеты в Таллин и Осло

Как сообщает Air Baltic, полеты в Таллин начнутся с понедельника, а в Осло - с четверга.
На сайте Wizz Air указано, что полет из Вильнюса в Осло намечен на это воскресенье, однако он, скорее всего, не состоится, потому что правительство разрешило возобновить полеты с понедельника, 25 мая. Полет Wizz Air в Осло должен состояться в следующую среду.
Уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской авиакомпании Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты латвийской Air Baltic.
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