Последний рейс из Вильнюса в закрывающийся аэропорт Берлина Тегель состоится 4 ноября, а с 9 ноября будут начаты рейсы в новый аэропорт, сообщила компания.
В данный момент airBaltic предлагает прямые рейсы в Берлин из всех трех столиц Балтийских стран.
Первый терминал Бранденбургского аэропорта будет официально открыт 31 октября. Он назван в честь экс-мэра Западного Берлина и бывшего канцлера Западной Германии Вилли Брандта. За год этот аэропорт будет обслуживать 43 млн пассажиров.
Завершить рейсы в Берлинском аэропорту Тегель планируется 7 ноября.
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