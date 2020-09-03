Как говорится в сообщении, рейсы будут проводиться трижды в неделю с использованием самолета компании Airbus A220-300.

"Мы готовы усилить сообщение со столицами всех трех Балтийских стран. Соблюдая все ограничения и рекомендации официальных органов, введя дополнительные меры защиты, мы м далее корректируем свою сеть авиарейсов. Этим летом это будет уже пятый совершенно новый прямой маршрут из Вильнюса", – отметил в пресс-релизе глава Air Baltic Мартин Гаусс.

Первый рейс в Киев планируется 6 октября.