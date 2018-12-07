"Реагируя на появившуюся публичную информацию о том, что министр ИД Л. Линкявичюс обратился в Генеральную прокуратуру в связи с импортируемыми компанией Agrokoncernas в Литву удобрениями, производителем которых является "Минудобрения", Agrokoncerno grupe заявляет, что расценивает такой шаг и коммуникацию министра как намеренное и вредительское действие, в частности, дискредитирующее государственные институты", - говорится в сообщении компании.

Главный акционер Agrokoncernas - председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, но он говорит, что права управления от передал.

Как утверждает Agrokoncernas, министр не объясняет, на каком правовом основании обратился к прокурорам, а упоминая в своих комментариях только эту компанию, создает впечатление, что предприятие якобы совершило преступные деяния.

"Поэтому Agrokoncerno grupe обратилась к президенту и премьер-министру с просьбой дать оценку поведению министра ИД. Кроме того, Agrokoncernas призывает компанию и общество раскрыть правовые основания обращения в прокуратуру, а также указать, было ли предпринято обращение в прокуратуру и по поводу других литовских компаний, импортировавших удобрения, произведенные "Минудобрениями", - утверждает компания.

Гендиректор Agrokoncerno grupe Валдас Эймонтас говорит, что выделение одного предприятия на рынке Литвы и Евросоюза (ЕС), а также привлечение внимания общественности только к этой компании расценивает как преднамеренный вред со стороны политиков "безупречной репутации и деятельности предприятия".

По его словам, Agrokoncernas - одно из девяти литовских и одно из как минимум нескольких десятков предприятий ЕС, которые, по данным компании, импортируют удобрения, произведенные на заводе "Минудобрения". В. Эймонтас подчеркивает, что группа предприятий Agrokoncernas в политике не участвует, а честно и прозрачно занимается бизнесом.