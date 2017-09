Весной прогнозировался рост 6,5% - до 11,6 млн. евро. "По сравнению с предыдущим прогнозом, ускорение прогнозируемого роста экспорта в этом году обусловлено спросом в Евросоюзе (ЕС), который растет быстрее, чем ожидалось, и повышением цен на экспорт", - сообщается в отчете Versli Lietuva. Стоимость реэкспорта товаров должна составить 10,7 млрд. евро - на 25,8% больше, чем в 2016 году. "В 2018 году рост должен замедлиться из-за эффекта сравнительной статистической базы - до 10,9% в год. Прогнозируемый рост реэкспорта будет обусловлен оживлением российской экономики и дальнейшим расширением реэкспортером Литвы на рынки Западной Европы и Скандинавии", - говорят аналитики Versli Lietuva. По данным Департамента статистики, экспорт Литвы в январе-июле этого года составил 14,676 млрд. евро и был на 16,8% больше.

