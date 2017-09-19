Агентство по стимулированию экспорта Versli Lietuva прогнозирует, что экспорт товаров литовского происхождения в этом году будет расти заметнее, чем предполагалось ранее - на 12% до 12,3 млрд. евро.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Весной прогнозировался рост 6,5% - до 11,6 млн. евро.

"По сравнению с предыдущим прогнозом, ускорение прогнозируемого роста экспорта в этом году обусловлено спросом в Евросоюзе (ЕС), который растет быстрее, чем ожидалось, и повышением цен на экспорт", - сообщается в отчете Versli Lietuva.

Стоимость реэкспорта товаров должна составить 10,7 млрд. евро - на 25,8% больше, чем в 2016 году.

"В 2018 году рост должен замедлиться из-за эффекта сравнительной статистической базы - до 10,9% в год. Прогнозируемый рост реэкспорта будет обусловлен оживлением российской экономики и дальнейшим расширением реэкспортером Литвы на рынки Западной Европы и Скандинавии", - говорят аналитики Versli Lietuva.

По данным Департамента статистики, экспорт Литвы в январе-июле этого года составил 14,676 млрд. евро и был на 16,8% больше.

BNS
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