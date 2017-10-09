Возникает вопрос – в какой торговой сети можно приобрести товары первой необходимости по доступной цене даже тогда, когда нет никаких акций?

Агентство по исследованиям SeeNext 4 октября провело исследование, во время которого сравнивало цены на товары в магазинах 5 крупнейших сетей: Maxima (XXX), Lidl, Rimi, Iki и Norfa (XL). Исследование провели в магазинах этих сетей в 5 крупнейших городах Литвы: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй.

Исследование проводили, выбрав список из 18 товаров: развесной репчатый лук (1 кг), салат Iceberg (1 шт.), сладкий красный перец (1 кг), развесные литовские помидоры (1 кг), бананы (1 кг), вареная колбаса высшего качества (300 г), куриные ножки (1 кг), мороженный хек (800 г), квашенная капуста в ведерке (800 г), молоко UAT (3,2% жирности, 1 л), сыр Mozzarella (125 гр), ванильный творожный сырок (40 гр), зернистый творог (200 гр), газированный напиток Coca-Cola (2 л), мороженные пельмени (1 кг), молочные сосиски высшего качества (200 гр), свиная шейка без кости (1 кг), сахар-песок (1 кг).

После покупки этих товаров анализировали общую сумму. Брали во внимание цены без скидок.

Где было дешевле

Согласно результатам исследования, цена этих товаров в зависимости от города и магазина варьирует в пределах 20,33-25,51 евро.

Выяснилось, что дешевле всего эти продукты стоят в магазинах сети Lidl - 20,33 евро.

Аналогичные товары в магазинах Maxima стоят 20,97 евро.

Дороже всего эти товары в магазинах сети Iki – в среднем 25,37 евро.

На втором месте в категории самых дорогих магазинов идут магазины Rimi – примерно 25,15 евро. Несколько дешевле эти товары будут стоить в магазинах сети Norfa – примерно 22,14 евро.

Согласно данным исследования, магазины двух сетей – Lidl и Maxima сохраняют одинаковые цены во всех городах .

Больше всего цены варьируют в остальных сетях: в Iki стоимость тех же товаров составляет от 25,22 евро в Вильнюсе до 25,51 евро в Паневежисе, в Norfa – от 21,45 евро в Шяуляй до 22,63 евро в Паневежисе.

Prekių krepšelio kaina skirtingose parduotuvėse

Незначительное колебание цен наблюдается в магазинах сети Rimi: В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде эти товары обошлись бы в 25,19 евро, а в Каунасе и Паневежисе – 25,09 евро.

Овощи и фрукты дешевле в магазинах сетей Norfa и Lidl, самое дешевое мясо можно найти в Lidl.

Согласно данным исследования, стоимость молочных товаров примерно одинаковая в магазинах всех сетей. Правда, молоко, ванильные сырки и зернистый творог дешевле всего в Maxima и Lidl. Самая дешевая Mozarella также продается в магазинах сети Lidl.

Исследование показало, что меньше всего за эти товары платят жители Шяуляй - в среднем 22,67 евро, а больше всего паневежцы – в среднем 22,91 евро.