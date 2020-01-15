Вильнюсский аэропорт сообщил, что в последний день 2019 года количество пассажиров преодолело отметку в 5 миллионов – это крупнейший годовой пассажирский поток в истории аэропорта. В позапрошлом году основной аэропорт Литвы обслужил 4,9 млн пассажиров.
В прошлом году в Рижском аэропорту пассажиропоток вырос на 10,5% до 7,8 млн, а в Таллинском – на 9% до 3,26 млн человек.
В 2019 году Каунасский аэропорт обслужил 1,16 млн пассажиров – на 15% больше, чем в позапрошлом году. Это второй лучший результат в истории аэропорта.
Количество пассажиров в аэропорту Паланги в прошлом году выросло на 7% до 338 тыс. человек.
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