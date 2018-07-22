Агне Мажейките, руководитель отдела стратегических коммуникаций литовских аэропортов, сказала, что качество существующих систем является неудовлетворительным.
"Системы видеонаблюдения в литовских аэропортах были установлены 10 лет назад, и теперь мы больше не удовлетворены их качеством. Мы также надеемся, модернизируя системы, внедрить в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги инновационное и унифицированное решение для управления видеонаблюдением, которое облегчило бы организацию операций", - сказала она.
По словам А. Мажейките, подписание договора с победителями конкурса планируется к концу этого года, а системы видеонаблюдения в трех аэропортах, как ожидается, будут заменены к 2021 году.
Компания, управляющая тремя аэропортами, начала искать поставщиков системы видеонаблюдения. Заявки на конкурс можно подавать до 13 августа.
Цена проекта не разглашается.
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