Агне Мажейките, руководитель отдела стратегических коммуникаций литовских аэропортов, сказала, что качество существующих систем является неудовлетворительным.

"Системы видеонаблюдения в литовских аэропортах были установлены 10 лет назад, и теперь мы больше не удовлетворены их качеством. Мы также надеемся, модернизируя системы, внедрить в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги инновационное и унифицированное решение для управления видеонаблюдением, которое облегчило бы организацию операций", - сказала она.

По словам А. Мажейките, подписание договора с победителями конкурса планируется к концу этого года, а системы видеонаблюдения в трех аэропортах, как ожидается, будут заменены к 2021 году.

Компания, управляющая тремя аэропортами, начала искать поставщиков системы видеонаблюдения. Заявки на конкурс можно подавать до 13 августа.

Цена проекта не разглашается.