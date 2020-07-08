aA
Три аэропорта Литвы по причине начавшейся весной пандемии коронавируса потеряли более 1,5 млн пассажиров, однако в данный момент ситуация улучшается, утверждает оператор трех аэропортов страны – компания Lietuvos oro uostai.
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
© Vilniaus oro uostas

Компания утверждает, что стагнация пассажирской авиации постепенно сокращается, а постепенная отмена ограничений государств на путешествия и улучшающаяся ситуация в мире словно воспрянула к новой жизни.

В апреле аэропорты Литвы вместе обслужили более 1,4 тыс. пассажиров, в мае этот показатель вырос почти до 4,3 тыс., а в июне было 42,6 тыс. пассажиров.

Во втором квартале этого года аэропорты обслужили более 3 тыс. рейсов, половину из них – в июне. Вильнюсский аэропорт, остающийся основными воротами страны, в июне обслужил 974 рейса.

Lietuvos oro uostai прогнозирует, что показатели июля должны еще больше активизировать авиацию страны. В июне из аэропортов Литвы можно было вылететь по 31 направлению, а в июле количество направлений вырастет приблизительно до 70-ти. Между тем, вернуться к показателям 2019 года пассажирская авиация сможет лишь к концу следующего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство будет решать вопрос ограничения поездок в Румынию и Болгарию (9)

В среду правительство Литвы должно рассмотреть...

AirBaltic открыла авиасообщение по маршруту Вильнюс - Дубровник (1)

Латвийская авиакомпания AirBaltic сообщила, что с...

TOP новостей

Премьер Литвы дал указание подготовить решение по обязательному ношению масок (73)

В среду, после заседания правительства,...

Они сражались за родину: на заре независимости тысячи евреев защищали Литву с оружием в руках Большинство погибли во время Холокоста (93)

В этом году Литва отметит сто лет с момента окончания...

Литва запретила трансляцию телеканала RT (127)

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ)...

Одна больница вызывает беспокойство: установлено 3 новых случая коронавируса, в списке контактов - 100 человек (12)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Хорваты ждут туристов: литовцам предлагают скидки и подарки (51)

Самолеты Airbaltic из Вильнюса в Дубровник уже летают. Это...

|Maža didelių žinių kaina