Членами хартии, инициированной Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), стали более 40 европейских аэропортов и их операторов. Члены хартии еженедельно будут обмениваться информацией, EASA постоянно будет оценивать действия аэропортов и поможет как можно быстрее справляться с вызовами.
Три аэропорта Литвы находятся в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 6,5 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов.
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