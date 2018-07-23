Аэропорты Литвы планируют обновить системы видеонаблюдения

Литовские аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги намерены обновить устаревшие системы видеонаблюдения.
Kaunas Airport
© DELFI / Orestas Gurevičius

Глава отдела стратегической коммуникации оператора аэропортов - компании Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сообщила BNS, что качество нынешних систем, внедренных десять лет назад, уже не удовлетворяет.

"Модернизируя системы, мы также надеемся внедрить в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах инновативное, единое решение по управлению системами видеонаблюдения, которое облегчит организацию деятельности", - сказала она.

Она также сообщила, что с победителями конкурса планируется подписать договор до конца этого года, а системы видеонаблюдения сменить в 2021 году. Заявку на объявленный компанией конкурс принимаются до 13 августа.

Стоимость проекта не разглашается.

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