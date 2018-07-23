Глава отдела стратегической коммуникации оператора аэропортов - компании Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сообщила BNS, что качество нынешних систем, внедренных десять лет назад, уже не удовлетворяет.
"Модернизируя системы, мы также надеемся внедрить в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах инновативное, единое решение по управлению системами видеонаблюдения, которое облегчит организацию деятельности", - сказала она.
Она также сообщила, что с победителями конкурса планируется подписать договор до конца этого года, а системы видеонаблюдения сменить в 2021 году. Заявку на объявленный компанией конкурс принимаются до 13 августа.
Стоимость проекта не разглашается.
Аэропорты Литвы планируют обновить системы видеонаблюдения
Литовские аэропорты Вильнюса , Каунаса и Паланги...
В страны Балтии приходит туроператор TUI (3)
Международный туроператор TUI Group выходит на рынок...
Цены на овощи в Литве подскочили, но их могут сбить поляки (22)
Урожай ранних овощей, по словам овощеводов, был плохим,...
Некоторые отделения Swedbank в Литве без записи не будут принимать клиентов (14)
Коммерческий банк Swedbank с августа вводит новшества – в...
Угроза энергобезопасности Литвы: блэкаут за 3 млрд. евро и предупреждения ДГБ (95)
В конце июня в Брюсселе было подписано политическое...
TOP новостей
"Пародия на справедливость и давление": в Литве ответили на возбуждение дела СК России (177)
"Пародия на справедливость, попытка давления и...
После скандала с лекарствами от давления в Литве появился новый список компенсируемых препаратов (3)
Учреждения Евросоюза указывают, что пока рано...
Журналист Тапинас призывает клайпедчан оценить высказывания Титова (17)
Журналист Андрюс Тапинас 23 июля в телепередаче...
МИД Литвы: Россия подстрекает и втягивается в омут советского прошлого (197)
Министерство иностранных дел Литвы назвало решение...
Цены на овощи в Литве подскочили, но их могут сбить поляки (22)
Урожай ранних овощей, по словам овощеводов, был плохим,...