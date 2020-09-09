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Аэропорт литовской Паланги готовится к реконструкции взлетно-посадочной полосы – на этой неделе планируется провести конкурс подрядчика работ. Реконструкцию планируется начать в сентябре следующего года – тогда работа аэропорта остановится на 45 дней.
Аэропорт Паланги готовится к реконструкции взлетно-посадочной полосы
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Договор с подрядчиком ожидается подписать во втором квартале 2021 года, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

По словам исполнительного директора Lietuvos oro uostai Лауры Йоффе, обновление инфраструктуры этого аэропорта необходимо, чтобы обеспечить безопасность на аэродроме, соответствовать экологическим требованиям и избегать ограничений на рейсы в будущем, в случае, если такие работы не будут проведены.

Отмечается, что компании, работающие в аэропорту, предупреждены о планирующейся реконструкции, поэтому их рейсы и расписания будут соответственно адаптированы. Также информированы и бизнес-партнеры, действующие в аэропорту, региональные и муниципальные ведомства, прочие организации.

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