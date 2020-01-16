Такую же сумму дивидендов компания выплатила и в 2018 году за 2017 год, когда ее чистая прибыль составила 31,05 млн евро.

В представленном в Реестровый центр промежуточном отчете Achemos grupe за девять месяцев 2019 года не указано, будет ли группа платить промежуточные дивиденды. До этого времени Achemos grupe не обнародовала промежуточные отчеты.

Член правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас подтвердил BNS, что отчет подготовлен с целью выплатить за 9 месяцев промежуточные дивиденды, однако сумму их не назвал. Он также не согласился сказать, когда акционеры примет решение о промежуточных дивидендах.

Achemos grupe за девять месяцев 2019 года заработала 19,145 млн евро чистой прибыли – на 5,1% больше, чем в позапрошлом году за такой же период (18,2 млн евро).

Только йонавский производитель удобрений Achema за девять месяцев заработал 21,996 млн евро (за весь 2018 году он понес 28,9 млн евро чистых убытков). Прибыль другого предприятия группы – клайпедской стивидорной компании Klasco – составила 0,84 млн евро (2,2 млн евро).

Работающее в области обновляющейся энергетики предприятие Renerga в январе-сентябре прошлого года заработало 3,911 млн евро прибыли (за весь 2018 год – 3,346 млн евро), компания железнодорожных грузоперевозок Transachema – 2,211 млн евро прибыли (1,71 млн евро), прибыль других предприятий, контролируемых концерном, была меньше 2 млн евро.

Выручка Achemos grupe за 9 месяцев составила 25,809 млн евро, из них 17,456 млн евро поступило от инвестиций, кредитов, годовых и из других источников (на 17,6% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года), а 7,713 млн евро поступило от продаж (на 11,2% меньше).

В Achemos grupe входит более 50 компаний в Литве и за рубежом.

Крупнейшими акционерами концерна являются Лида Лубене и Виктория Лубите, которым вместе взятым в мае 2019 года принадлежало 54,07% акций. 11,94% акций принадлежало Юрате Жадейкене, по 6,98% – Йонасу Сирвидису и Марии Каминскене, 4,61% акций – Арунасу Лауринайтису, 4,29% – Римантасу Реклайтису, еще восьми акционерам принадлежали более мелкие пакеты акций.