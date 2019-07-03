Achema заказала еще один большой газовоз

Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta сообщила, что на период до 30 сентября предоставлены дополнительные регазификационные мощности в объеме почти 1,2 тераватт-часа. Кто их заказал, Klaipedos nafta не сообщает.
Последний раз крупное судно с СПГ для Achema пришло в Клайпедский порт из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor, в понедельник, еще один большой газовоз придет в июле.
На этот газовый год – с октября прошлого года до октября нынешнего – Achema заказала в общей сложности мощности в объеме примерно 8,4 тераватт-часа, из них 5 тераватт-часов – на период с мая до октября.
В этом году терминалом СПГ пользуются три компании – Achema, дочернее предприятие Lietuvos energija Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.
Achema не комментирует, у кого и сколько покупает газа.
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