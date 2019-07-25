Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta предоставила неназванному клиенту еще 2,84 тераватт-часа регазификационных мощностей на период с октября до декабря, сообщило предприятие через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
"Это зарезервированные одним из клиентов терминала СПГ мощности на новый газовый год. Информации о клиентах мы не предоставляем, так как часть их по связанным с конкуренцией причинам не хотела бы называть себя", – прокомментировала BNS менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.
Она добавила, что на новый газовый год, который начнется в этом октябре и завершится в сентябре следующего года, уже зарезервировано 7,8 тераватт-часа мощностей.
В обновленном графике указано, что в следующем газовом году в Клайпеде ждут 9 крупных газовозов (по 138 000 кубометров СПГ). 5 тераватт-часов мощностей или примерно 5 газовозов, по данным BNS, заказало предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) группы Lietuvos energija.
До октября мощности терминала заказали три компании – Achema, LET, а также предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.
Achema заказала для себя еще 3 больших газовоза (4)
Крупнейший потребитель газа в стране, производитель...
Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)
В середине лета в Литве началось время ягод и варки...
В мировом индексе инноваций Литва поднялась на 38 место (5)
В мировом индексе инноваций Литва в этом году поднялась...
В Литве меняется маркировка куриных яиц (9)
Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...
В Литву приехал необычный гость: по улицам Вильнюса ходит основатель Alibaba (33)
Похоже, что в Вильнюс и в Литву приехал необычный...
TOP новостей
Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (334)
Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...
Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)
В середине лета в Литве началось время ягод и варки...
Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (16)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...
В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (33)
В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...
Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (42)
Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...