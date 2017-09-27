"Небольшие шаги сделаны, учреждена компания - ее цель начать торговлю природным газом в Литве, если дела пойдут хорошо, то и в Балтийских странах", - сказал BNS глава группы Achemos grupe Андрюс Бяндаравичюс.
По его словам, компании есть, что предложить на рынке: "Мы видим, что мы можем предоставить рынку свои решения, определенное свободное количество природного газа, и мы это делаем".
А. Бяндаравичюс отмечает, что пока преждевременно говорить о том, будет ли Achema закупать газ, предназначенный только для продажи, а не для производства удобрений.
В год Achema потребляет 13,4 млн. мегаватт (1,3 млрд. кубометров) газа, который закупает у российского "Газпрома" и норвежской Statoil .
Лицензией на поставку газа обладают в Литве 35 компаний, из которых, по данным Комиссии по контролю над энергетикой и ценами, действуют 8. В Литве также действует газовая биржа Get Baltic , газ продается и в рамках двухсторонних договоров.
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