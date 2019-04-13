Выручка компании в прошлом году составила 397,5 млн евро и была на 6% меньше, чем в 2017 (423,4 млн евро), сообщила Achema.
"Образование неблагоприятных "ножниц" цен, сильное повышение цены разрешений на атмосферные выбросы и другие давящие на завод налоги обусловили убыточную деятельность компании", - сказал для пресс-релиза гендиректор Achema Рамунас Миляускас.
В прошлом году завод произвел 2,3 млн тонн удобрений - на 17,3% меньше, чем в 2017 (2,7 млн тонн). Совокупные объемы производства азотных удобрений и других химических продуктов снизились на 14%, сообщает Achema.
В прошлом году Achema экспортировала продукцию почти в 30 стран. Продажи в странах Балтии составили около 25%, из них в Литве продан 21% продукции. Главными странами экспорта Achema по-прежнему остаются Франция, Великобритания, Германия, страны Центральной Европы, Скандинавии. В прошлом году компания также увеличила объемы реализации продукции в Украине.
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