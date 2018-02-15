Компания ищет потенциальных покупателей на новых рынках и надеется, что не придется останавливать производство, пишет vz.lt.

Из-за неблагоприятных условий для сельского хозяйства сейчас покупают лишь минимальное количество удобрений, а в январе–феврале дочерние компании Achemа отказались от 40% заказанного количества удобрений.

Компания Achema прислала DELFI комментарий, в котором сказано, что в этом году все европейские производители и импортеры удобрений столкнулись с одной проблемой - из-за неблагоприятных погодных условий в Европе не засеяли немало полей.

"Продажи на европейском рынке замедлились с конца осени, в середине декабря 2017 г, почти совсем остановились, рынок остается практически неактивным.

Из-за плохой погоды минувшей осени площади обрабатываемых полей сократились. На первую и вторую весеннюю подкормки удобрения уже закупили, поэтому потребность в новых удобрениях пока минимальная. С начала января завод работает в замедленном режиме и ищет потенциальных покупателей на новых рынках. Сейчас компания делает все возможное для активизации продаж, решения будут приняты в ближайшее время", - сказала представитель завода Гинтаре Меркене.

Она указала, что Achema, в отличие от других европейских производителей, страдает от расходов на содержание терминала сжиженного природного газа, они составляют 1,7 млн. евро в год.

"Эти деньги Achema платит даже тогда, когда не пользуется услугами терминала. Поэтому сейчас завод работает убыточно, убытки практически равны расходам на содержание терминала СПГ. Неделю назад мы говорили об этом с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, который показал, что понимает, в какой сложной ситуации находится завод", - указала она.