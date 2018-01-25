У телекоммуникационной компании Telia Lietuva претензий к закону нет, а контролирующий нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй польский концерн Orlen Lietuva пока от комментариев воздерживается.

Заместитель главы правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас сказал BNS, что предприятие по-прежнему придерживается той позиции, что такое регулирование чрезмерно.

Статьи по теме: Грибаускайте подписала закон о проверке сделок Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuva

"Наша точка зрения по сути не изменилась, как и законопроект по сути не подвергся изменениям. (...) Мы не согласны с таким регулированием бизнеса, совершенно не ясно, зачем это делается, никто не объясняет. Регулирование на самом деле избыточное, те вопросы, которые важны для национальной безопасности, можно решить и другими средствами, если проблема на самом деле имеет место, но эту проблему нам никто не называет", - сказал BNS Г. Бальчюнас.

Менеджер Telia Lietuva по юридическим и корпоративным вопросам Гедре Каминскайте-Салтерс сказала BNS, что компания считает закон целесообразным.

"В принципе мы согласны с принятым законом, который с глобальной точки зрения ставит вполне логичные и правильные цели. Со стороны Telia Lietuva мы не видим никаких преград для его выполнения, потому что в своей деятельности мы руководствуемся только интересами ответственного бизнеса, который способствует обеспечению благосостояния и безопасности общества", - говорится в присланном BNS комментарии Каминскайте-Салтерс.

По ее словам, если бы такой закон действовал несколько лет назад, то единственной сделкой, превышавшей установленный в законе лимит в 10% годового оборота, было при приобретение компании Omnitel. Тогдашняя компания Teo LT купила оператора мобильной связи Omnitel у своего владельца Telia Company за 220 млн. евро.

Представитель Orlen Lietuva Томас Дигайтис сказал BNS, что предприятие сейчас анализирует принятый закон и от комментариев пока воздерживается.

Пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте в среду подтвердила BNS, что президент Даля Грибаускайте подписала принятый сеймом закон, который позволяет органам государственной власти проверять крупные сделки трех частных компаний Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuva, а также их запрещать, если констатирована угроза для национальной безопасности.

Согласно закону, проверке могут подвергаться те сделки, стоимость которых превышает 10% годовой выручки компании. Если правительство сочтет, что сделка не отвечает интересам национальной безопасности, ее нельзя будет заключить. Однако на последней стадии обсуждения закона парламент отказался от рассматривавшегося предложения проверять руководителей предприятий.

Оценку положениям этого закона также дадут эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) перед принятием решения о том, пригласить ли Литву вступить в эту организацию в нынешнем году.