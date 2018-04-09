По данным портала морского транспорта marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess с газом компании Statoil из Норвегии должен прибыть в Клайпеду в субботу утром.

Газ норвежской Statoil также закупает и литовская компания торговли газом Litgas, однако представитель последней по связям с общественностью Паулюс Якутавичюс отметил, что ближайшие груз, предназначенный для компании, должен прибыть в конце мая.

Около двух третей всего годового объема газа (около 9 млн мегаватт-часов) Achema в этом году намерены приобрести у "Газпрома", он закупается в холодный период года, когда он дешевле СПГ. Оставшуюся часть компания закупает у Statoil и поставляет ее через Клайпедский терминал СПГ.

В предыдущий раз груз СПГ прибыл в Литву в середине марта, это был груз Statoil, предназначенный компании Litgas.

Клайпедским терминалом пользуется и литовский поставщик газа Lietuvos dujų tiekimas, который пока не подписал договор с торговцами СПГ.