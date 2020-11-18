aA
Падение продаж новых автомобилей в Литве в январе-октябре было одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
ACEA: спад продаж новых авто в Литве – один из самых низких в ЕС
© DELFI / Kiril Čachovskij

В Литве за десять месяцев продан 31681 новый автомобиль - на 18% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Еще менее заметным в этом году он фиксировался лишь в Швеции и в Финляндии – соответственно на 16,8% и на 16,9%.

В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 26,% до 11520, в Эстонии - на 30,4% до 15781.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-октябре сократились на 26,8% до 8,011 млн.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Рынок новых автомобилей в этом году уменьшился почти на одну пятую (5)

В Литве в январе-октябре зарегистрировано 34,3 тыс....

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (17)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (87)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса (25)

За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев...

Ландсбергис: Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике

Литве не требуются радикальные изменения во внешней...

Правительство Литвы вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе (3)

Уходящее правительство Литвы в среду уточнит условия...

|Maža didelių žinių kaina