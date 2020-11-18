ACEA: спад продаж новых авто в Литве – один из самых низких в ЕС

В Литве за десять месяцев продан 31681 новый автомобиль - на 18% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Еще менее заметным в этом году он фиксировался лишь в Швеции и в Финляндии – соответственно на 16,8% и на 16,9%.
В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 26,% до 11520, в Эстонии - на 30,4% до 15781.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-октябре сократились на 26,8% до 8,011 млн.
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