В Литве в этом году продано 34,75 тыс. новых автомобилей - на 42,8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда их было продано 24,33 тыс. В Латвии продажи автомобилей за год возросли на 7,2% до 14,11 тыс., в Эстонии они выросли на 0,5% до 20,62 тыс.
Только в сентябре, по сравнению с сентябрем 2017 года, продажи автомобилей в Литве возросли на 75,8% до 4 тыс., в Латвии - на 19% до 1,28 тыс., а в Эстонии – на 12,2% до 1,73 тысячи.
Во всем ЕС продажи в этом году упали на 1,6% до 11,769 млн, а только в сентябре они выросли на 14,5% до 1,249 млн.
Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки Volkswagen – их продано 1,299 млн, или на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года.
ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – самый высокий в ЕС (1)
За девять месяцев этого года рост продаж новых...
Elektrum Lietuva: В сентябре цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1%
В сентябре объемы выработки электроэнергии в Литве...
Погрузки Клайпедского порта в этом году выросли на 3% до 34,6 млн тонн
Клайпедский порт в январе-сентябре отгрузил 34,6 млн...
У Barbora появится конкурент: электронный магазин открывает сеть Iki (2)
Вторая по размеру сеть розничной торговли в Литве Iki...
Доходы Tele2 в этом году возросли на 7,1% до 185 млн евро (1)
Контролируемое шведской компанией телекоммуникаций...
TOP новостей
"Это большой шаг вперед, но это не конец": президент Литвы оценил перспективу "Брексита" (14)
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в...
Захарова об обмене шпионами с Литвой: все это похоже на какие-то инсинуации (8)
В четверг официальный представитель Министерства...
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (101)
"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (66)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
Вильнюс борется с нарушителями правил: на улице Укмергес изменится порядок движения (4)
В Вильнюсе на ул. Укмергес обновили покрытие, однако...