ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве – самый интенсивный в ЕС

В первом месяце этого года было продано 4238 новых автомобилей – на 35,1% больше, чем в январе прошлого года, когда были проданы 3136 автомобилей. В Латвии продажи автомобилей в этом году сократились на 3,6% до 1484, а в Эстонии они выросли на 3,9% до 2271.

Во всем Евросоюзе продажи новых автомобилей в январе сократились на 7,5% до 956,8 тысяч. Самыми популярными марками остаются автомобили Volkswagen – их в этом году продано на 6,6% меньше, чем в в январе прошлого года.