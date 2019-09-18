В Литве в этом году продано 30,75 тыс. новых автомобилей - на 39,4% больше, чем в январе-августе прошлого года, когда их было продано 22,05 тыс. В Латвии продажи автомобилей за год возросли на 6,2% до 18,89 тыс., в Эстонии они упали на 0,5% до 18,89 тыс.
Только в августе, по сравнению с августом 2017 года, продажи автомобилей в Литве возросли на 11,5% до 3,69 тыс., в Латвии - на 0,8% до 1,63 тыс., а в Эстонии они снизились на 4,6% до 2,53 тысяч.
Во всем ЕС продажи в этом году упали на 3,2% до 10,52 млн, а только в августе – на 8,4% до 1,042 млн.
Самыми популярными в этом году остаются автомобили марки Volkswagen – их продано 1,184 млн, или на 7,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
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