В Литве в первом месяце этого года продано 3,1 тыс. новых автомобилей - на 49% больше, чем в январе прошлого года (2111). В Латвии продажи автомобилей в этом году выросли на 0,7% до 1540, в Эстонии они упали на 10,7% до 2186.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе сократились на 4,6% до 1,196 млн. Самыми популярными остаются автомобили Volkswagen – их в этом году продано 137,4 тыс. или на 3,8% меньше, чем в январе прошлого года.
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