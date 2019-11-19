ACEA: рост продаж новых автомобилей в Литве - самый быстрый в ЕС

Рост продаж новых автомобилей в Литве за десять месяцев этого года был самым быстрым в Европейском союзе (ЕС), сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).
© DELFI / Kiril Čachovskij

В Литве за этот год продано 38,85 тыс. новых автомобилей - на 43,1% больше, чем в январе-октябре прошлого года (27,15 тыс.), в Латвии продажи автомобилей выросли за год на 8,4% до 15,68 тыс., в Эстонии - рост составил 1,9% до 22,68 тыс.

Только в октябре продажи автомобилей в Литве увеличились на 45,3% по сравнению с октябрём 2018 г. - до 4,1 тысячи, в Латвии - на 19,9% до 1,57 тыс., в Эстонии - на 19,3% до 2,06 тыс. автомобилей.

По всему Европейскому союзу продажи в этом году упали на 0,7% до 12,947 млн., прирост на 8,7% имел место только в октябре - до 1,178 млн. Автомобили Volkswagen остаются самыми популярными в этом году, их продано 1,441 млн, или на 1,5% меньше, чем за десять месяцев прошлого года.

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