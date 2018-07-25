В январе-июне в Литве продано почти 4,5 тыс. новых грузовиков - на 26,2% больше, чем за такой же период прошлого года.
В Латвии продажи грузовиков за год выросли на 13,5% до 741 единицы, в Эстонии - на 0,5% до 583.
Во всем ЕС продажи этих транспортных средств за год увеличились на 3,9% до 159,9 тыс. единиц, только в июне - на 2,3% до 27,6 тыс. единиц.
Продажи всего коммерческого транспорта, включая автобусы и легкие грузовики, в Литве в этом году возросли на 26,4% до 6,8 тыс. единиц, в Латвии - на 15,4% до 2 тыс. единиц, в Эстонии - на 11% до 3,6 тыс. единиц.
Во всем ЕС рынок этого транспорта в нынешнем году вырос на 4,7% до 1,282 млн единиц.
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