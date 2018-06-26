В Литве в январе-мае продано 3802 новых грузовика - на 24,2% больше, чем за пять месяцев 2017 года. Быстрее рост продаж грузовиков был только в Венгрии (28,8%).
В Латвии продажи грузовиков выросли за год на 11,8% до 606, в Эстонии – на 1,2% до 504.
Только в мае по сравнению с маем прошлого года продажи грузовиков увеличились в Литве на 17% до 751, в Латвии - на 27,1% до 108, в Эстонии они снизились на 10,6% до 84.
Во всем ЕС продажи этих автомобилей за год увеличились на 4,2% до 132,2 тыс., только в мае - уменьшились на 2,4% до 26,2 тыс.
Продажи всего коммерческого транспорта, включая автобусы и легковые автомобили, в Литве в этом году выросли на 25,1% до 5,7 тыс., в Латвии - на 13,5% до 1,7 тыс., в Эстонии - на 11,4% до 2,9 тыс.
Во всем ЕС рынок этого транспорта в текущем году увеличился на 4,3% до 822,5 тыс.
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