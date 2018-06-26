Рост продаж новых грузовиков в Литве в этом году был одним из самых стремительных во всем Евросоюзе (ЕС), показывают данные Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA.
© Organizatorių archyvas

В Литве в январе-мае продано 3802 новых грузовика - на 24,2% больше, чем за пять месяцев 2017 года. Быстрее рост продаж грузовиков был только в Венгрии (28,8%).

В Латвии продажи грузовиков выросли за год на 11,8% до 606, в Эстонии – на 1,2% до 504.

Только в мае по сравнению с маем прошлого года продажи грузовиков увеличились в Литве на 17% до 751, в Латвии - на 27,1% до 108, в Эстонии они снизились на 10,6% до 84.

Во всем ЕС продажи этих автомобилей за год увеличились на 4,2% до 132,2 тыс., только в мае - уменьшились на 2,4% до 26,2 тыс.

Продажи всего коммерческого транспорта, включая автобусы и легковые автомобили, в Литве в этом году выросли на 25,1% до 5,7 тыс., в Латвии - на 13,5% до 1,7 тыс., в Эстонии - на 11,4% до 2,9 тыс.

Во всем ЕС рынок этого транспорта в текущем году увеличился на 4,3% до 822,5 тыс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

В Литву приходит итальянский инвестбанк Mediobanca

В Литву приходит новый инвестиционный банк –...

ACEA: рост продаж грузовиков в Литве – один из самых стремительных в ЕС (1)

Рост продаж новых грузовиков в Литве в этом году был...

Бывший директор Службы сперасследований возглавил Центр регистров Литвы (1)

Бывший глава Службы спецрасследований (ССР) Литвы...

Покупатель возмутился гнилыми фруктами в ТЦ Lidl (5)

В редакцию портала обратился читатель, возмущенный...

Центробанк Литвы выпустил 2-евровую монету, посвященную Празднику песни (4)

Центробанк Литвы 26 июля выпустил в оборот 2-евровую...

TOP новостей

В Литве значительно сократилось число работников, получающих меньше минимума (2)

Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве...

Potential Nord Stream 2 route At the official opening of Nord Stream Nord Stream

Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии (106)

С помощью "Северного потока-2" российское правительство...

Вы купили автомобиль? Regitra напоминает, что делать дальше (2)

Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что...

В Литве рады росту иммиграции, но есть вопрос – кто возвращается (43)

В мае 2018 года в первый раз с 2004 г. в Литву приехало...

С июля в Литве меняется закон: 4 случая, в которых ребенка могут забрать из семьи (3)

С июля этого года детей в Литве будут забирать из...