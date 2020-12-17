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Падение продаж новых автомобилей в Литве в январе-ноябре было одним из самых низких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
ACEA: падение продаж новых авто в Литве – самое низкое в ЕС
© DELFI / Kotryna Dagenytė

В Литве за одиннадцать месяцев продано 35987 новых автомобилей - на 16,2% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года. Сходным было сокращение продаж в Швеции, Дании и в Финляндии – соответственно на 16,4%, 16,5% и на 16,7%.

В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 25,75 до 12754, в Эстонии - на 30% до 1785.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-ноябре сократились на 25,5% до 8,911 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen – в этом году их продано на 1,019 млн., что на 27,8% меньше, чем в январе-ноябре.

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