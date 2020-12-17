ACEA: падение продаж новых авто в Литве – самое низкое в ЕС

В Литве за одиннадцать месяцев продано 35987 новых автомобилей - на 16,2% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года. Сходным было сокращение продаж в Швеции, Дании и в Финляндии – соответственно на 16,4%, 16,5% и на 16,7%.
В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 25,75 до 12754, в Эстонии - на 30% до 1785.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-ноябре сократились на 25,5% до 8,911 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen – в этом году их продано на 1,019 млн., что на 27,8% меньше, чем в январе-ноябре.
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