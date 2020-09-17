ACEA: падение продаж новых авто в Литве – одно из самых низких в ЕС

В Литве за восемь месяцев проданы 23578 новых автомобилей - на 22,9% меньше, чем в январе-августе прошлого года. Еще менее заметный спад продаж в этом году фиксировался в Финляндии (18,3%), Дании (20,7%), Швеции и на Кипре (по 21,3%).
В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 28,4% до 9181, в Эстонии - на 33,3% до 12603.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-августе сократились на 32% до 6,124 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen - их в этом году продано 712,6 тыс. или на 32,6% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
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