Modus Group объявила, что 49 парков общей мощностью 45,4 мегаватт (МВт) будут проданы управляемому Aberdeen Standard Investments инфраструктурному фонду SL Capital Infrastructure II. В то же время портал vz.lt сообщает, что E energija и SIG продают британцам парки общей мощности 42 МВт.

"Мы являемся одним из крупнейших разработчиков солнечных электростанций в Польше. В прошлом году такие проекты в соседней стране мы инвестировали более 45 млн евро", - указал член совета директоров Modus Group Руслан Склепович.

По его словам, Modus Group и Aberdeen Standard Investments также договорились о продолжении сотрудничества в будущем, благодаря которому фонд сможет приобретать разработанные группой солнечные проекты как в Польше, так и в других европейских странах.

Руководитель E energija Гядиминас Улоза порталу vz.lt сказал, что продажа парков Aberdeen Standard Investments является крупнейшей сделкой ​​компании, стоимость которой составляет более 30 млн евро, но менее 50 млн евро. По словам Г.Улозы, часть средств от сделки будет инвестирована в строительство крупного ветропарка в Литве.

По словам Доминико Хелмсли, главы экономической инфраструктуры Aberdeen Standard Investments, приобретение и управление этими проектами является частью стратегии компании в Европе.

"Это первая инвестиция такого рода в Польше. Мы рады внести свой вклад в рост сектора возобновляемых источников энергии в этой стране, особенно в сегменте солнечной энергетики, где нормативно-правовая среда является благоприятной. Успешно заключив сделку с Modus Group, мы надеемся продолжить расширять наше сотрудничество в будущем", - отметил Хелмсли в сообщении Modus Group.

Aberdeen Standard Investments - одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, управляющая активами стоимостью более 560 млрд евро.