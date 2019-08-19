82% населения Литвы имеют доступ к интернету

В первом квартале этого года 82% населения Литвы имели доступ к интернету, т.е. на 4% больше, чем за такой же период прошлого года, а доступ к персональным компьютерам имеют 77%, что на 1% больше прошлогоднего результата.
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В городе имели дома компьютеры и интернет 79% и 83% жителей соответственно, в сельской местности - 71% и 78%, сообщает Департамент статистики страны.

Интернетом пользовались 82% жителей в возрасте 16-74 лет, 99% - 16-24 лет, 40% - жители в возрасте 65-74 лет.

76% респондентов в возрасте 16-74 лет использовали интернет для общения (94% интернет-пользователей этого возраста), 65% - для интернет-банкинга (79%), по 61% общались в социальных сетях и искали связанную со здоровьем информацию (по 74%), 47% слушали музыку в интернете (57%).

38% жителей пользовались интернет-магазинами в Литве (46%).

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