Представители Gilė, обслуживающей потребителей электроэнергии, признали, что 80 000 клиентов получили неправильные счета за электричество.
© DELFI / Andrius Ufartas

15min.lt пишет, что некоторые клиенты получили счета в три раза выше.

Представитель Gilė, обслуживающей клиентов ESO, Юрга Буйвидене подтвердила, что в системе зафиксированы ошибки. "В конце недели из-за технических неполадок по эл. почте мы выслали где-то 80 000 клиентам неправильные счета, не все они были выше реальных. Приносим клиентам извинения, каждому клиенту лично мы пришлем письмо с правильной суммой. Точную информацию о счетах можно найти на www.manogile.lt", – сказано в сообщении DELFI.

По словам Буйвидене, переплата никуда не исчезнет. "Если клиент заплатил неправильную сумму, он может оплатить разницу сейчас или в следующем месяце, в счет которого мы включим недоплату или переплату", - сказала она.

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