15min.lt пишет, что некоторые клиенты получили счета в три раза выше.
Представитель Gilė, обслуживающей клиентов ESO, Юрга Буйвидене подтвердила, что в системе зафиксированы ошибки. "В конце недели из-за технических неполадок по эл. почте мы выслали где-то 80 000 клиентам неправильные счета, не все они были выше реальных. Приносим клиентам извинения, каждому клиенту лично мы пришлем письмо с правильной суммой. Точную информацию о счетах можно найти на www.manogile.lt", – сказано в сообщении DELFI.
По словам Буйвидене, переплата никуда не исчезнет. "Если клиент заплатил неправильную сумму, он может оплатить разницу сейчас или в следующем месяце, в счет которого мы включим недоплату или переплату", - сказала она.
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...
Представитель ЕП: Литве следует больше финансировать закрытие ИАЭС (4)
Глава завершающей визит в Литве делегации...
Налог на шяуляйском рынке вызвал волну возмущения (3)
В фейсбуке распространяется запись с шяуляйского рынка...
Auga group работает с крупнейшим японским розничником Aeon (2)
Косвенно контролируемая предпринимателем Кястутисом...
Желающие сэкономить должны поспешить: сколько в этом году будет стоить отдых (4)
Жители, планирующие летний отпуск за границей, должны...
TOP новостей
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...