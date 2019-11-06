DELFI уже сообщал, что 16 октября правительство Литвы приняло постановление о повышении коэффициента зарплат водителей с 1,3 до 1,65 минимальной зарплаты.
Директор международного альянса транспорта и логистики Hegelmann Transporte Томас Юргелявичюс сказал на пресс-конференции, что если будет действовать такой коэффициент (1,65), то транспортные компании серьезно пострадают, а вся прибыль, возможно, окажется в кармане у государства, предприниматели останутся ни с чем.
По его словам, в международных транспортных компаниях сейчас работают 70 000 водителей большегрузных машин, поэтому повышение коэффициента до 1,65 будет стоить 270 млн. евро в год.
"Для нас это будет болезненным решением. В нашей компании работают около 1000 человек, это увеличение расходов на 3,5 млн. евро, а это очень много, мы ведь знаем, что прибыль была 2 млн. Эти расходы "съедят" нашу прибыль.
В 2017 г. все компании заплатили налоги на сумму 170 млн., а если увеличат коэффициент, налоги составят 280 млн. Транспортный сектор ничего не заработает, только будет платить налоги", – назвал он возможные последствия.
Юргелявичюс сказал, что литовский транспортный сектор все чаще обращается к другим странам, где услуги для бизнеса лучше, нет коэффициентов.
"Когда помножишь такие суммы, стоит задуматься, стоит ли иметь в Литве транспортный бизнес и расширяться", – сказал он. С ним согласился и представитель Linava Томас Гаруолис.
"Последствия прогнозировать сложно. Согласно данным Linava, в прошлом году прибыль сектора была 170 млн. евро, это повышение коэффициента ее "съест".
Выживут несколько компаний, которые работают с автовозами, это нишевая сфера,но сам сектор будет утрачен, это опасность для нацбезопасности.
То, что сейчас происходит с коэффициентами, сложно понять", – сказал Гаруолис.
Представители компании Savesta Consulting Витаутас Турек и Игнас Волбикас на конференции подтвердили, что только они уже перевели из Литвы в Польшу больше 60 транспортных компаний.
Они указали и основные причины - там лучше условия бизнеса.
"По расходам Польша - оптимальный вариант, само учреждение, лицензии, там расходы на это ниже. Когда компанию учредили, у нее есть шанс на получение финансирования с самого начала. Тут и пакет мобильности – Польша географически расположена более благоприятно, если учесть требование вернуться, будет меньше "пустых" километров, по сравнению с Литвой. Что касается суточных, там не установлен коэффициент на них. Кроме того, в Польше существует хорошая конкуренция на рынке страхования", – сказал представитель Savesta Consulting.
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