5 компаний заинтересованы в торговле газом через терминал ​​СПГ Klaipedos nafta

5 компаний заявили о своей готовности продавать сжиженный природный газ (СПГ) через малую распределительную станцию ​​Klaipedos nafta и развивать этот рынок.
Klaipėdos nafta
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Ожидается, что соглашение сроком на пять лет к концу ноября будет подписано с компанией, которая предложит самую лучшую цену.

Klaipedos nafta сообщила, что объявила тендер на резервирование мощности для малой распределительной станции СПГ с целью найти стратегического партнёра для развития этого рынка в Балтийском регионе, включая Польшу, и видя заинтересованность в распредстанции СПГ.

"Достигнув соглашения, мы сможем сосредоточиться на деятельности оператора инфраструктуры, обеспечить стабильный поток доходов и покрыть капитальные и эксплуатационные расходы этой инфраструктуры. Между тем, стратегический партнёр будет отвечать за продажи СПГ и развитие рынка", - говорится в пресс-релизе Klaipedos nafta.

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Компания подчёркивает, что является оператором терминалов СПГ, поэтому продажи и развитие газового рынка не являются её основными видами деятельности.

Распределительная станция СПГ - это наземный терминал СПГ для приёма, временного хранения и перегрузки СПГ с небольших газовозов в автоцистерны или суда.

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