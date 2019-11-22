5 компаний заинтересованы в торговле газом через терминал ​​СПГ Klaipedos nafta

Ожидается, что соглашение сроком на пять лет к концу ноября будет подписано с компанией, которая предложит самую лучшую цену.
Klaipedos nafta сообщила, что объявила тендер на резервирование мощности для малой распределительной станции СПГ с целью найти стратегического партнёра для развития этого рынка в Балтийском регионе, включая Польшу, и видя заинтересованность в распредстанции СПГ.
"Достигнув соглашения, мы сможем сосредоточиться на деятельности оператора инфраструктуры, обеспечить стабильный поток доходов и покрыть капитальные и эксплуатационные расходы этой инфраструктуры. Между тем, стратегический партнёр будет отвечать за продажи СПГ и развитие рынка", - говорится в пресс-релизе Klaipedos nafta.
Компания подчёркивает, что является оператором терминалов СПГ, поэтому продажи и развитие газового рынка не являются её основными видами деятельности.
Распределительная станция СПГ - это наземный терминал СПГ для приёма, временного хранения и перегрузки СПГ с небольших газовозов в автоцистерны или суда.
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